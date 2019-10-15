В Пензе начали готовиться к Новому году

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-15T18:19:29+03:00

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Сегодня и.о. главы администрации города Сергей Волков провел аппаратное совещание, главной темой которого стала подготовка в главному празднику зимы. К 20 ноября будет сформирован план организации отдыха жителей.

- Сейчас мы обсуждаем с районными администрациями места проведения локальных мероприятий и установки елок. Главной площадкой снова станет площадь Ленина, на которой будет стоять елка и приемная Деда Мороза, которая начнет работу 25 декабря, а закроется - 10 января следующего года, - сказала начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Конечно же, будет организована работа по заливке катков, прокладке учебных лыжных маршрутов, подготовке спортивных площадок и ревизии хоккейных коробок. Сергей Волков поручил скорректировать план с учетом реконструкции Фонтанной площади.

- Нужно подумать насчет возможности приобретения более тысячи новых консолей для размещения на опорах линий электропередач, - сказал директор муниципального казенного учреждения «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев. - Планируем закупить 80 прожекторов для подсветки крон деревьев на центральных улицах города и световые завесы для украшения парков.

Кроме этого, планируется установить тематические поздравительные баннеры по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU