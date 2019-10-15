2019-10-15T10:28:24+03:00
Происшествия

Жительница Мордовии не позволила мошеннику украсть ее деньги

Лжесотрудник банка пытался обмануть женщину на 150 тысяч рублей
Алина МЯСИНА
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В полицию Ковылкинского района обратилась 42-летняя жительница Инсара. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что в данный момент злоумышленники пытаются расплатиться средствами с ее карты и, чтобы этого не произошло, ей срочно нужно снять свои деньги со счета и выслушать дальнейшие его указания. Напуганная женщина выполнила требования и снова связалась с мужчиной, который объяснил ей, что нужно снова положить деньги на счет, а после назвать ему некоторые данные. Она согласилась с этими условиями.

Идя к банкомату, женщина задумалась, зачем снова класть сбережения на счет и о какой защите средств может идти речь, если деньги уже сняты. И тут осознав, что ее чуть не обманули, обратилась в полицию. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, стражи порядка установили, что номер звонившего зарегистрирован в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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