Пензенские единороссы высадили деревья

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-14T17:58:59+03:00

Также во время субботника сопартийцы убрали территорию скверов имени Вячеслава Тарасова и «Три гвоздики» на улице Карпинского

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Члены регионального отделения партии «Единая Россия» одни из первых вышли на общегородской субботник в рамках партийного проекта «Чистая страна». В сквере имени Вячеслава Тарасова участники акции высадили березы, клены и рябину.

- Уже 20 лет я участвую в субботниках и, думаю, что за это время мы посадили сотни две или три деревьев. Наш город не зря считается самым зеленым в Поволжье, поэтому подобные традиции стоит продолжать, - сказал председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

Вышли на субботник и представители молодежных организаций.

- Мне хочется, чтобы наш город был самым лучшим, самым чистым и богатым! И чтобы наши дети наслаждались чистым воздухом, - выразила свои мысли участница акции Мария Сушкова.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU