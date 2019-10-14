«Лагуна-УОР» встретится со «Спартаком» из Котельников
В Нижнем Новгороде прошли игры второй группы первого Кубка России по мини-футболу. В финальном матче пензенская команда играла против нижегородской «Норманочки» и одержала победу со счетом 4:2.
Напомним, что за несколько дней до этого «Лагуна-УОР» выиграла у московской команды «МосПолитех». После чего наши футболистки одержали победу со счетом 15:0 против команды «Три звездочки» из столицы.
По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, полученный результат на соревновании вывел спортсменок на первое место в группе.
Следующим этапом соревнований станет полуфинал, который состоится в январе следующего года. «Лагуна-УОР» встретится со «Спартаком» из Котельников.
ИСТОЧНИК KP.RU