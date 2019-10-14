Пензенцам предлагают узнать свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-14T17:11:32+03:00

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В ближайший четверг Минздрав России совместно с Горьковским автозаводом проведет по всей России масштабную акцию, цель которой - информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа. Брендированные белые автомобили ГАЗ с красной лентой, служащие мобильным пунктом тестирования, проедут через 191 российский город.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области, уже с завтрашнего дня и по 17 октября тестирование будет проходить в нашем регионе, а именно - в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке и Сердобске. Мобильные пункты будут останавливаться на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений.

Работники сферы здравоохранения также проконсультируют людей о путях передачи вируса, о возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования. Кроме этого для медицинских сотрудников состоятся обучающие семинары, где будут представлены современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа.

В Пензе узнать свой ВИЧ-статус можно будет 17 октября с 11:00 до 12:00 на улице Суворова, 215.

ИСТОЧНИК KP.RU