Рисунки пензенских школьников могут появиться на почтовых открытках

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-14T16:58:52+03:00

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В конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», примут участие школьники от семи до семнадцати лет.

Ребятам предлагается пофантазировать на тему Нового года в Победном 1945 году. Рисунки, выполненные в любой технике, должны соответствовать тому времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Вдохновением могут послужить рассказы бабушек и дедушек, фотографии. Если рисунок будет создан по мотивам семейной истории, то рассказ об этом можно приложить к работе.

Рисунки принимаются с 10 октября по 10 ноября. Оцениваться они будут в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Финалистов конкурса объявят в начале декабря - лучшие рисунки будут опубликованы на почтовых открытках, выпущенных малым тиражом. Призеры смогут поучаствовать на новогоднем историческом квесте «Елка Победы. Новая миссия».

Более подробная информация о конкурсе и контакты размещены на сайте Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU