Пензенец отобрал 40 тысяч рублей у своей знакомой

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-14T14:04:32+03:00

Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы

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Жительница села Засечное обратилась в полицию, сообщив, что ее знакомый отобрал у нее силой 40 тысяч рублей. Накануне вечером мужчина пришел к ней, стал просить денег. В ответ на отказ, схватил девушку за шею и начал душить. Перепуганная жертва отдала все, что было, злоумышленнику.

В ходе розыска полицейские установили местонахождение подозреваемого - 27-летнего жителя Пензы, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Стражи порядка задержали его, в содеянном злоумышленник признался. По его словам, деньги он потратил на личные нужды.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU