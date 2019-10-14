В Саранске остановили автомобили пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-14T13:36:33+03:00

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13 октября в Саранске на улице Рабочая 25-летний водитель автомашины «ВАЗ-21053», по предварительным данным, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомашине «KИА СПЕКТРА» и совершил с ней столкновение. После чего автомашину «ВАЗ-21053» отбросило на стоящую автомашину «ВАЗ–211440». В результате ДТП травмы получили пассажиры автомашины «ВАЗ-21053» - 45-летний и 78-летний мужчины, которые с различными травмами были доставлены в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

12 октября на ул. Миронова в Саранске сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия была остановлена автомашина «Мицубиси Лансер» под управлением 30-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в 21 час 40 минут на 4 км автодороги «Саранск - Пензятка» сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» была остановлена автомашина «Лада Ларгус» под управлением 68-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В действиях водителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

В 15 часов 33 минуты 12 октября на ул. Волгоградская в Саранске сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия была остановлена автомашина «ГАЗ-2217» под управлением 41-летнего водителя. При проверке было установлено, что предъявленное мужчиной водительское удостоверение в базе не числится. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в ОП №1 УМВД России по го Саранск.

ИСТОЧНИК KP.RU