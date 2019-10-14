2019-10-14T11:54:27+03:00
Недвижимость

Клиенты «ТНС энерго Пенза» все услуги могут получить в «Личном кабинете»

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Фото предоставлено пресс-службой.Фото предоставлено пресс-службой.
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам дистанционный доступ ко всем услугам компании.

Бесплатный сервис «Личный кабинет» позволяет потребителям экономить время и не стоять в очередях, а решать все вопросы с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

- передать показания и оплачивать счета без комиссии;

- скачивать квитанции за интересующий период;

- брать под управление несколько лицевых счетов;

- контролировать изменения по всем подключённым лицевым счетам;

- писать обращения в «ТНС энерго» и получать ответ, - все эти основные процессы потребители могут выполнить, не выходя из дома и, буквально, за пару минут.

Кроме того, в «Личном кабинете» клиенты компании могут самостоятельно выбрать способ доставки счета: вместо бумажной получать квитанцию на электронный адрес.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или в Виртуальную приемную;

- обратившись в один из Центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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