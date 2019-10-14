Клиенты «ТНС энерго Пенза» все услуги могут получить в «Личном кабинете»
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам дистанционный доступ ко всем услугам компании.
Бесплатный сервис «Личный кабинет» позволяет потребителям экономить время и не стоять в очередях, а решать все вопросы с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.
- передать показания и оплачивать счета без комиссии;
- скачивать квитанции за интересующий период;
- брать под управление несколько лицевых счетов;
- контролировать изменения по всем подключённым лицевым счетам;
- писать обращения в «ТНС энерго» и получать ответ, - все эти основные процессы потребители могут выполнить, не выходя из дома и, буквально, за пару минут.
Кроме того, в «Личном кабинете» клиенты компании могут самостоятельно выбрать способ доставки счета: вместо бумажной получать квитанцию на электронный адрес.
Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно любым способом:
- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;
- установив мобильное приложение «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);
- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или в Виртуальную приемную;
- обратившись в один из Центров обслуживания клиентов или районную службу сбыта компании.
Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU