Бакунинский мост: жизнь после смерти

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-14T11:18:14+03:00

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В минувшую пятницу, 11 октября в ходе заседания постоянной комиссии Пензенской городской Думы по безопасности и городскому хозяйству заместитель Главы администрации города Юрий Ильин сообщил о предпринимаемых мерах по минимизации напряженности, связанной с закрытием одной из четырех транспортных переправ через Суру - Бакунинского моста.

В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации внесены изменения в суточные режимы работы следующих светофорных объектов:

- «ул. Кирова - ул. Кураева» - в утренние часы увеличено время действия основного разрешающего сигнала и левоповоротной стрелки при движении со стороны Измайловского путепровода и в обратном направлении.

- «ул Чаадаева - ул. Долгорукова» - увеличено время действия разрешающего сигнала при движении по ул. Долгорукова со стороны ж/д переезда.

- «ул. Луначарского - ул. Каракозова» - увеличено время действия разрешающего сигнала при движении по ул. Луначарского при движении со стороны Большого Сурского моста и в обратном направлении.

- «ул. Урицкого - ул. М. Горького» - увеличено время действия разрешающего сигнала при движении по ул. Урицкого со стороны съезда с Измайловского путепровода и н обратном направлении.

- «ул. Свердлова - ул. Гоголя» - увеличено время действия разрешающего сигнала при движении по ул. Свердлова.

- «ул. Урицкого - ул. Бакунина» - преобразован в регулируемый пешеходный переход.

- «ул. Сурская - ул. Рабочая» - увеличено время действия разрешающего сигнала при движении со стороны улиц Огородная и Восточная.

- «ул. Баумана - ул. Свердлова» - увеличено время действия разрешающего сигнала при движении по ул. Свердлова в направлении Свердловского моста.

Кроме того, проведена корректировка схемы движения на перекрестках ул. Транспортная - пер. Горбатов. Ранее там был только правый поворот на Бакунинский мост, сейчас - разрешено движение налево и направо, скорректировано разрешение при движении по улице Ерик - только направо.

По результатам мониторинга дорожной ситуации в ближайшее время планируется выполнить еще ряд мероприятий.

В частности, это запрет левого поворота на перекрестке ул. Кирова - ул. Карла Маркса для повышения пропускной способности улицы Кирова.

Изучаются плюсы работы других светофорных фаз на перекрестке ул. Кирова и ул. Кураева - планируется в утренние часы пик дополнительно увеличить время действия основного разрешающего сигнала и левоповоротной стрелки при движении со стороны Измайловского путепровода.

На пересечении ул. Максима Горького - ул. Урицкого рассматривается возможность дополнительно увеличить время действия разрешающего сигнала при движении по ул. Урицкого, а также увеличить задержку в движении транспортных средств по ул. Урицкого между направлениями со стороны ул. Славы и ул. Либерсона для беспрепятственного маневра левого поворота на ул. Максима Горького при движении со стороны Измайловского путепровода.

Также предлагается изменить направление главной дороги на транспортной развязке «а/д от Ахунского переезда - ул. Нейтральная», запретить левый поворот с улицы Свердлова в сторону Набережной реки Мойки.

ИСТОЧНИК KP.RU