В двух селах Пензенской области установят станции сотовой связи
В следующем году по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в Пензенском области установят базовые станции, которые обеспечат людей хорошей связью и выходом в Интернет.
По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, в этом году уже установили такие точки связи в селах Дружаевка, Ключи, Майское, Николаевка, Новое Демкино, Саполга, Липовка Малосердобинского района.
Кроме того, региональный проект «Информационная инфраструктура» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» позволил в этом году подключить к высокоскоростному Интернету одиннадцать социально-значимых объектов Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU