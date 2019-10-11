В двух селах Пензенской области установят станции сотовой связи

СЕГОДНЯ 18:09 2019-10-11T18:09:27+03:00

Почти тысячу жителей населенных пунктов Топлое и Николаевка Малосердобинского района обеспечат доступом в Интернет

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В следующем году по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в Пензенском области установят базовые станции, которые обеспечат людей хорошей связью и выходом в Интернет.

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, в этом году уже установили такие точки связи в селах Дружаевка, Ключи, Майское, Николаевка, Новое Демкино, Саполга, Липовка Малосердобинского района.

Кроме того, региональный проект «Информационная инфраструктура» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» позволил в этом году подключить к высокоскоростному Интернету одиннадцать социально-значимых объектов Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU