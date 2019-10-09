Пензенский онкологический диспансер проведет «День открытых дверей»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-09T17:05:41+03:00

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В эту субботу в преддверии Всемирного дня борьбы с раком молочной железы в Пензе организуют приемы онкологов.

Эта болезнь довольно распространена в нашем регионе: рак молочной железы занимает второе место после рака кожи среди злокачественных новообразований, обнаруженных у жительниц региона. Каждый год в Пензе врачи выявляют более 600 новых случаев заболеваемости этим видом рака.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области, на консультацию к врачам в областной онкологический диспансер могут прийти все желающие. При наличии показаний можно будет пройти дополнительное обследование, маммографию и УЗИ молочных желез.

Направление из медицинского учреждения по месту жительства не требуется. Запись по телефону: 8-937-422-64-54, с 8:00 до 16:00 часов. С собой нужно будет взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU