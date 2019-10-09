2019-10-09T16:55:09+03:00
Происшествия

В Лунинском районе с охраняемой территории украли 17 метров медного кабеля

На преступление пошли трое несовершеннолетних местных жителей
Алина МЯСИНА
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В полицию района с заявлением о краже обратился представитель сельскохозяйственной организации. Сотрудникам он рассказал, что в селе Старая Степановка кто-то ночью разобрал секцию деревянного забора, влез на охраняемую территорию, принадлежащую организации, и украл 17 метров медного кабеля.

На место приехали полицейские. Во время розыска они установили причастность к краже троих несовершеннолетних жителей Ленинского района. Украденное изъято.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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