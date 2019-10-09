2019-10-09T16:48:21+03:00
Экономика

Владимир Волков возглавил делегацию Мордовии на выставке «Золотая осень» в Москве

Участие в мероприятии принимает 21 предприятие республики
Алина МЯСИНА
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Владимир Волков проведет рабочие встречи с потенциальными инвесторами.Владимир Волков проведет рабочие встречи с потенциальными инвесторами.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Сегодня на ВДНХ открылась Российская агропромышленная выставка. В делегацию Мордовии вошли руководители предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей отрасли, представители фермерских хозяйств.

Продукцию на выставке составляет 21 республиканское предприятие: сыродельный комбинат «Ичалковский», сыроваренный завод «Сармич», агрофирмы «Октябрьская», «Норов», «Мечта», птицефабрики «Атемарская» и «Чамзинская», «Талина», «Ламзурь», консервный завод «Саранский», «Тепличное», «Мир цветов», «Саранский Дистиллерс», «Биосфера», «Глубинка», общества «НовоМилк» и «Время», «Старошайговагропромснаб», «Мордовские пенькозаводы», а также крестьянско-фермерские хозяйства «Пьяных О.Н.» и торговый дом «Эко Халяль».

Глава Мордовии примет участие в открытии 21-й Российской агропромышленной выставки и пленарном заседании I Международного агропромышленного форума. Также Владимир Волков проведет рабочие встречи с потенциальными инвесторами для реализации проектов в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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