2019-10-09T16:41:36+03:00
Происшествия

В Рузаевке ссора между возлюбленными закончилась поножовщиной

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело
Алина МЯСИНА
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36-летний житель Рузаевки попал в больницу с ножевым ранением в живот. Сотрудники учреждения сразу сообщили об этом в полицию. Во время разговора с пострадавшим стражи порядка выяснили, что ранение ему нанесла сожительница.

41-летняя женщина не стала отрицать своей вины и рассказала сотрудникам, что они компанией пили алкоголь. Между возлюбленными вспыхнула ссора, и женщина схватилась за нож. Гости пары вызвали мужчине скорую.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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