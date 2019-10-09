2019-10-09T16:30:24+03:00
Происшествия

63-летнего жителя Каменки осудили за то, что он искалечил знакомого

Пострадавший теперь не сможет ходить
Алина МЯСИНА
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Прокуратура Каменского района поддержала обвинение суда в отношении ранее не судимого 63-летнего местного жителя Василия К.

В феврале этого года в городе Каменка осужденный отмечал день рождения знакомого. После застолья мужчины пошли париться в баню сожительницы злоумышленника. Между ними возникла ссора, так как гостю не очень лестно отозвался о бане. Началась драка.

Осужденный схватил нож и ударил знакомого в спину, повредив ему позвоночник. Обнаружила пострадавшего 58-летняя хозяйка бани, когда решила проверить, почему мужчины так долго не возвращаются.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на два с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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