Пензенцы оказались не готовы к гололеду

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-09T15:21:13+03:00

Многочисленные ДТП и образовавшиеся из-за них пробки стали предметом жаркой дискуссии в администрации

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Сегодня на совещании в городской мэрии исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Волков объявил выговор ответственным за содержание дорог, ситуация на которых резко ухудшилась из-за несвоевременной противогололедной обработки мостов и путепроводов. С самого раннего утра по всей Пензе были зафиксированы десятки крупных и мелких ДТП.

- Большинство аварий произошли из-за обледенения проезжей части, а значит, недоработки дорожных служб. Стоит осень, ночные заморозки для нее - обычное дело, но почему-то при обслуживании дорог этот момент никто не учел, - сказал Сергей Владимирович и обозначил самые проблемные участки. - Терновка, Сурский мост, проспект Строителей, Арбековский путепровод сегодня побили рекорды по количеству аварий.

Из-за пробки в Терновке многим жителям района пришлось выходить из общественного транспорта и идти на работу пешком. (Фото: сообщество "СОВА ПЕНЗА АВТО" Вконтакте)

Стоит отметить, что сегодня из-за ДТП в районе Бауманского моста выезд из Терновки и Спутника у многих занял час с лишним. А водители, проезжающие в районе остановки «Товары для женщин» стали свидетелями своеобразного «паровоза»: больше десяти машин собрались в кучу из-за того, что их водители не успели затормозить.

Пользователи соцсетей иронично отмечают, что заморозки позволили выявить новичков за рулем. Дескать, опытный водитель знает: первыми покрываться льдом при заморозках всегда начинают мосты, а уж потом - и остальные дороги. И сейчас забывать об этом крайне опасно.

Впрочем, часть горожан отнеслись к ситуации с юмором (Фото: сообщество "СОВА ПЕНЗА АВТО" Вконтакте)

По словам директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, противогололедная обработка уже проведена на Гагаринском путепроводе, Измайловском и Сурском мостах.

- Жителей не должно волновать организационные вопросы и подготовка. Это наша задача своевременно сделать обработку дорог и путепроводов для безопасного движения, - отметил Сергей Волков.

За неисполнение своих обязанностей вовремя и.о. мэра объявил выговоры директору Департамента ЖКХ города Пензы Максиму Иванкину, директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву и замечание заместителю главы администрации города Юрию Ильину.

ИСТОЧНИК KP.RU