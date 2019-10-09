2019-10-09T13:32:20+03:00
Экономика

Сотрудники «Пензтяжпромарматуры» посетили международную выставку в Ганновере

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Делегация руководителей ПТПА посетила ведущую международную выставку металлообрабатывающего оборудования - EMO Hannover 2019, которая прошла под девизом «Умные технологии в основе завтрашнего производства».

Более 2200 экспонентов из 47 стран мира представили на выставке свои инновации для промышленного производства, в том числе такие крупные компании, как Doosan, Fanuc, DMG Mori, FFG, Mazak, Siemens, Grob, Okuma, Makino, Index, GF Machining Solutions, Chiron, Trumpf, SLM, Stratasys, Paul Horn, Iscar, Sandvik, Kuka и многие другие.

На выставке были презентованы: металлорежущие и обрабатывающие станки, кузнечно-прессовое оборудование, производственные системы, высокоточный инструмент, автоматизированные технологические процессы, компьютерные технологии, ПО, сервисы, промышленная электроника и оснастка.

- На выставке было много интересных решений, действующее оборудование. Применить у нас можно не все, так как на ПТПА производство мелкосерийное, единичное, не массовое. Некоторые станки уже у нас есть и успешно работают, - отметил главный инженер АО «Пензтяжпромарматура» Анатолий Костин. - Из представленного оборудования заинтересовали станки, на которых, например, можно изготавливать шпиндели для шиберных задвижек, группа заготовительного оборудования. Сейчас мы анализируем предложения выставки, части поставщиков уже высланы технические задания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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