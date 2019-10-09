2019-10-09T12:41:14+03:00
Общество

В Мордовии возводят еще один детский сад

В рамках проекта «Образование» новое учреждение на 160 мест построят на улице Московской в поселке Ромоданово
Алина МЯСИНА
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Как сообщает пресс-служба Правительства Республики Мордовии, строители уже смонтировали перекрытие второго этажа и установили пластиковые стеклопакеты. Сейчас ведутся работы по укладке кровли, утеплению и отделке фасада, штукатурке стен внутри помещения. Это работу поручено завершить в течение одной-двух недель, чтобы успеть начать отделочные работы.

Всего в стройке задействованы более 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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