В Пензенской области в четвертый раз проходит турнир по тактической стрельбе

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-08T18:00:30+03:00

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На полигоне рядом с селом Богословка стартовали двухдневные соревнования по тактической стрельбе из снайперского и автоматического оружия, в которых принимают участие представители не только нашего региона, но и других. В открытии состязаний принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

- Сегодня мы вспоминаем наших товарищей, сотрудников специального отдела быстрого реагирования, погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона. В этот отдел попадают лучшие бойцы, которые в экстремальной обстановке реагируют мгновенно и верно, - сказал Иван Белозерцев, - но высокий уровень подготовки бойцов СОБРа не может гарантировать им защиту от вражеской пули. Лучшие тоже не являются бессмертными. Ради спасения других, они жертвуют собой. Мы гордимся нашими земляками.

Губернатор пожелал всем участникам турнира спортивных успехов, командного духа и совершенствования профессиональной подготовки.

ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К спортсменам обратился и спикер регионального Законодательного Собрания:

- Благодарю за то, что вы бережно храните историю отряда, память о боевых операциях и своих друзьях по оружию. Их нет с нами, но память о них живет в наших сердцах! - отметил Валерий Лидин.

ИСТОЧНИК KP.RU