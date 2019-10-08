2019-10-08T16:08:35+03:00
Экономика

Токарный станок пензенского производства отправился в Швейцарию

Заказчик тметил, что намерен и дальше сотрудничать с компанией «СтанкоМашСтрой»
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В конце августа компания «СтанкоМашСтрой» впервые заключила контракт на поставку токарного оборудования собственного производства с компанией из Швейцарии. Переговоры с дилером продолжались больше года и вот, наконец, стороны пришли к соглашению. Дилеры из Западной Европы приобрели универсальный токарный станок СТ 16к25С/2000.

Оборудование для швейцарской компании изготовлено по аналогии со станком, который в начале года отправился в Ирландию, и в соответствии с требованиями, которые предъявил заказчик. Токарный станок с расстоянием между центрами в 2000 мм имеет жесткую цельнолитую станину, что обеспечивает надежность и стабильность при обработке деталей, а также устойчив к вибрациям. Помимо этого, станок оснащен дополнительными опциями: 3-хосевым устройством цифровой индикации, увеличенным люнетом, быстросменным резцедержателем. Все это существенно улучшает такие показатели как точность и эффективность работы станка в целом.

7 октября готовое оборудование было отгружено заказчику, который выразил намерение продолжить дальнейшее сотрудничество с нашей компанией, чьи станки отличает высокое качество, точность, надежность, производительность, и что немаловажно, приемлемая стоимость. В частности, дилеры из Швейцарии намерены поместить информацию о токарном оборудовании производства «СтанкоМашСтрой» в местном специализированном журнале и предлагать станки на европейском рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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