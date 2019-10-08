В Пензе стартовал «Студенческий донорский марафон»
Вчера в регионе стартовала традиционная донорская акция. Мобильный пункт сбора крови начал свою работу на территории Пензенского государственного технологического университета.
На сегодняшний день все высшие образовательные учреждения региона вовлечены в это движение. Поэтому,в ВУЗах созданы волонтерские отряды для помощи сотрудникам Службы крови. Студенты принимают участие в организации донорских акций и проведении разъяснительных работ.
- Привлекают молодых людей к донорскому и волонтерскому движению сотрудники Центра крови в школах и ВУЗах в рамках проекта «Я бы в доноры пошел - пусть меня научат». Сейчас уже видно, как омолодился донорский контингент, - сказала руководитель Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
Как сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Пензенской области, по итогам акции 35 студентов ПензГТУ стали донорами крови.
ИСТОЧНИК KP.RU