2019-10-08T11:05:43+03:00
Здоровье

В Пензе стартовал «Студенческий донорский марафон»

Учащиеся ПензГТУ сдали 15 литров цельной крови
Алина МЯСИНА
Поделиться:
В сдаче крови приняли участие 35 студентов.В сдаче крови приняли участие 35 студентов.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

Вчера в регионе стартовала традиционная донорская акция. Мобильный пункт сбора крови начал свою работу на территории Пензенского государственного технологического университета.

На сегодняшний день все высшие образовательные учреждения региона вовлечены в это движение. Поэтому,в ВУЗах созданы волонтерские отряды для помощи сотрудникам Службы крови. Студенты принимают участие в организации донорских акций и проведении разъяснительных работ.

- Привлекают молодых людей к донорскому и волонтерскому движению сотрудники Центра крови в школах и ВУЗах в рамках проекта «Я бы в доноры пошел - пусть меня научат». Сейчас уже видно, как омолодился донорский контингент, - сказала руководитель Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Пензенской области, по итогам акции 35 студентов ПензГТУ стали донорами крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенец завоевал серебряную медаль на Международных соревнованиях по карате
41-летнему жителю Пензы вынесли приговор за убийство возлюбленной
В Пензенский госпиталь ветеранов поступило новейшее оборудование
Пенза: точки роста
В Пензе из-за дождей приступили к чистке ливневок
Пензенские баскетболистки завоевали серебряные медали в Китае
«Камикадзе» на «девятке»
В Пензенской области продолжают обеспечивать жильем военнослужащих
Иван Белозерцев: «Дети из малообеспеченных семей должны питаться в школах бесплатно»
Двое жителей Земетчинского района украли более 200 килограммов пшеницы
Зимой в Саранске будут работать более 20 катков
В Пензенской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»
Жительницу Саранска обманул «экстрасенс» из телевизора
В четверг пензенские психологи ждут всех желающих на прием