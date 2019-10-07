В Торбеевском районе при пожаре погибла 98-летняя пенсионерка
Причиной возгорания стала неосторожность при использовании бытовой техники
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
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В пятницу днем в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в селе Варжеляй на улице Советская. Горел частный деревянный дом.
По данным пресс-службы МЧС России по Республике Мордовии, когда огнеборцы прибыли на место, пламя уже охватило более 40 квадратных метров жилища.
Во время тушения сотрудники обнаружили рядом с кроватью тело пенсионерки 1921 года рождения, хозяйки дома. Женщина жила одна.
ИСТОЧНИК KP.RU