В Торбеевском районе при пожаре погибла 98-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-07T11:54:47+03:00

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В пятницу днем в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в селе Варжеляй на улице Советская. Горел частный деревянный дом.

По данным пресс-службы МЧС России по Республике Мордовии, когда огнеборцы прибыли на место, пламя уже охватило более 40 квадратных метров жилища.

Во время тушения сотрудники обнаружили рядом с кроватью тело пенсионерки 1921 года рождения, хозяйки дома. Женщина жила одна.

ИСТОЧНИК KP.RU