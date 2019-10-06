Октябрь в Пензенской области пройдет под эгидой борьбы с инсультами

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-06T12:31:48+03:00

В течение месяца в области будут проходить тематические информационно-просветительские мероприятия

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Начиная с 7 октября, еженедельно, по понедельникам на территории автовокзала города Пензы будет работать площадка Пензенского областного центра медицинской профилактики, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Всем желающим будет предоставлена возможность выявления факторов риска развития инсульта: гипертония, избыточная масса тела, низкая физическая активность, нерациональное питание, наличие вредных зависимостей и другие. Врачи по медицинской профилактике проведут индивидуальные разъяснительные беседы о способах коррекции отклонений.

Акции, направленные на профилактику развития сосудистых катастроф, пройдут 7, 14, 21 и 28 октября, с 9:00 до 12:00 часов.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного к реализации майским Указом Президента.

Результатом проекта должно стать сокращение смертности населения Пензенской области от инсультов – со 110,5 до 84,6 на 100 тыс. населения.

Справка. Инсульт – внезапное нарушение кровообращения участка мозга в результате закупорки или разрыва сосуда и гибель клеток мозга. Повреждение клеток может иметь различные последствия, в зависимости от того, в каком участке оно произошло. Инсульт может приводить к нарушению способности двигаться и говорить, расстройствам эмоций, мышления и другим нарушениям.

В России жертвами инсульта ежегодно становятся около 450 тысяч человек. За 8 месяцев 2019 года от острого нарушения мозгового кровообращения умерло 986 жителей Пензенской области. Только 8% из выживших после инсульта могут вернуться к полноценной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU