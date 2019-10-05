В ПГУ установили мемориальную доску профессору Василию Бондалетову
Мероприятие в память о докторе филологических наук, Заслуженном деятеле науки Российской Федерации и Почетном профессоре Пензенского государственного университета Василии Даниловиче Бондалетове состоялось в педагогическом институте ПГУ. Мемориальную доску в его честь разместили на стене одиннадцатого корпуса университета.
- Имя Василия Даниловича Бондалетова признано во всей стране и громко звучит за ее пределами. Его вклад в развитие высшего образования огромен. Весь свой богатый педагогический опыт и те высоты, которых достиг в изучении русского слова, он передавал своим ученикам, - отметил депутат Законодательного Собрания Пензенской области, ректор университета Александр Гуляков.
Василий Данилович более 60 лет работал в ПГПУ, затем в ПГУ.
- На специальность «русский язык» он попал случайно. Его мама потеряла карточки, а в учительский институт в Сыктывкаре брали без них, легко можно было поступить. Вот из этой случайности вырос всемирно известный лингвист, - рассказала племянница ученого Бондалетова Елена Федоровна.
Профессор скончался в прошлом году в возрасте 90 лет. Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области, Елена Федоровна сообщила, что скоро будет издан сборник воспоминаний и статей коллег и учеников о Василии Бондалетове.
ИСТОЧНИК KP.RU