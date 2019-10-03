2019-10-03T16:51:14+03:00
Происшествия

В Нижнем Ломове почтальон, укравший чужие пенсии, предстал перед судом

Мужчина получил условный срок, но ему придется выплатить всю украденную сумму
Алина МЯСИНА
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Прокуратура Нижнего Ломова поддержала государственное обвинение в отношении 49-летнего жителя Наровчата. Напомним, что в июле этого года, мужчина-почтальон украл более двух миллионов рублей, предназначавшихся для выплат пенсий местным жителям.

Злоумышленник с деньгами сначала поехал в Мордовию, а после - в Москву. На украденные средства в Коломне мужчина купил себе машину и начал присматривать дом, но спустя неделю угрызения совести его снова привели в Нижний Ломов. Почтальон пришел с повинной в полицию и раскаялся в краже.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, мужчину обязали выплатить полную сумму краденного. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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