В Саранске предстанут перед судом виновные в изнасиловании несовершеннолетней
Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мордовии, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней.
В декабре прошлого года в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что ее 17-летнюю дочь изнасиловали.
Сама пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что она и ее подруга были в гостях у общего знакомого. Когда девушка уже собралась домой, двое гостей изнасиловали ее. О том, что с ней произошло, пострадавшая смогла рассказать матери только через два дня.
Стражи порядка установили личности совершивших преступление: ими оказались двое местных жителей 29 и 30 лет. Злоумышленников задержали.
По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело. Виновные заключены под стражу, а уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU