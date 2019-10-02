В Саранске предстанут перед судом виновные в изнасиловании несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-02T17:26:25+03:00

Девушка смогла рассказать матери о случившемся только через два дня

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Мордовии, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней.

В декабре прошлого года в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что ее 17-летнюю дочь изнасиловали.

Сама пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что она и ее подруга были в гостях у общего знакомого. Когда девушка уже собралась домой, двое гостей изнасиловали ее. О том, что с ней произошло, пострадавшая смогла рассказать матери только через два дня.

Стражи порядка установили личности совершивших преступление: ими оказались двое местных жителей 29 и 30 лет. Злоумышленников задержали.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело. Виновные заключены под стражу, а уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU