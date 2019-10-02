В Саранске представили «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-02T10:48:07+03:00

Ход нового проекта Приволжского федерального округа, в рамках Года театра, объявленного Указом Президента России Владимира Путина, обсудили в пресс-центре Мордовии

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В мероприятии приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации Главы РМ Валерий Маресьев, Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин, народный артист РМ, заместитель Председателя организационного комитета, Председатель Регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Николай Большаков, руководитель театральной студии «Отражение» Краснослободского района Ольга Богдашкина.

Проект инициирован Полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, основной целью которого является вовлечение молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, отмечает пресс-служба Правительства Республики Мордовия,

Второй этап (окружной) общественного проекта Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» проходит с 1 августа по 31 октября 2019 года. Видеоверсии спектаклей- победителей региональных этапов представлены в открытом доступе на официальном сайте проекта http://театральноеприволжье.рф/

Мордовию на фестивале представляют театр-студия «ИНКогнито» (Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, Институт национальной культуры), г. Саранск со спектаклем «Лекарь поневоле» по комедийной пьесе Ж.-Б. Мольера, режиссер: Николай Большаков и детская театральная студия «Отражение» (МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей»), Краснослободский район со спектаклем «Тимур и его команда» по одноименной повести А. Гайдара, режиссер Ольга Богдашкина.

По словам первого заместителя Руководителя Администрации Главы РМ Валерия Маресьева, с 1 октября начинается показ всех 28 спектаклей, вышедших в финал, на телевидении регионов ПФО, и продолжится до 28 октября включительно. В нашей республике они будут транслироваться Народным телевидением Мордовии в вечернее время. Театральную постановку нашего студенческого театра «Лекарь поневоле» можно будет увидеть 3 октября, а 17 октября - детской театральной студии «Тимур и его команда».

«После завершения этапов просмотра, в первых числах ноября, пройдет общенародное голосование с помощью СМС и в паблике ВКонтакте, - отметил Валерий Маресьев. - По правилам конкурса за свои регионы голосовать нельзя. Можно проголосовать за две понравившиеся постановки – за студенческую и детскую. Кроме того, профессиональное жюри оценит мастерство актеров».

Добавим, в региональном этапе фестиваля приняли участие 483 театральных коллектива (114 студенческих (молодежных) театров и 369 школьных театров) из всех регионов Приволжского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU