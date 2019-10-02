2019-10-02T10:48:07+03:00
Звезды

В Саранске представили «Театральное Приволжье»

Ход нового проекта Приволжского федерального округа, в рамках Года театра, объявленного Указом Президента России Владимира Путина, обсудили в пресс-центре Мордовии
Поделиться:
В ходе пресс-конференции. Фото Пресс-службы Правительства Мордовии.В ходе пресс-конференции. Фото Пресс-службы Правительства Мордовии.
Изменить размер текста:

В мероприятии приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации Главы РМ Валерий Маресьев, Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин, народный артист РМ, заместитель Председателя организационного комитета, Председатель Регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Николай Большаков, руководитель театральной студии «Отражение» Краснослободского района Ольга Богдашкина.

Проект инициирован Полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, основной целью которого является вовлечение молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, отмечает пресс-служба Правительства Республики Мордовия,

Второй этап (окружной) общественного проекта Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» проходит с 1 августа по 31 октября 2019 года. Видеоверсии спектаклей- победителей региональных этапов представлены в открытом доступе на официальном сайте проекта http://театральноеприволжье.рф/

Мордовию на фестивале представляют театр-студия «ИНКогнито» (Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, Институт национальной культуры), г. Саранск со спектаклем «Лекарь поневоле» по комедийной пьесе Ж.-Б. Мольера, режиссер: Николай Большаков и детская театральная студия «Отражение» (МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей»), Краснослободский район со спектаклем «Тимур и его команда» по одноименной повести А. Гайдара, режиссер Ольга Богдашкина.

По словам первого заместителя Руководителя Администрации Главы РМ Валерия Маресьева, с 1 октября начинается показ всех 28 спектаклей, вышедших в финал, на телевидении регионов ПФО, и продолжится до 28 октября включительно. В нашей республике они будут транслироваться Народным телевидением Мордовии в вечернее время. Театральную постановку нашего студенческого театра «Лекарь поневоле» можно будет увидеть 3 октября, а 17 октября - детской театральной студии «Тимур и его команда».

«После завершения этапов просмотра, в первых числах ноября, пройдет общенародное голосование с помощью СМС и в паблике ВКонтакте, - отметил Валерий Маресьев. - По правилам конкурса за свои регионы голосовать нельзя. Можно проголосовать за две понравившиеся постановки – за студенческую и детскую. Кроме того, профессиональное жюри оценит мастерство актеров».

Добавим, в региональном этапе фестиваля приняли участие 483 театральных коллектива (114 студенческих (молодежных) театров и 369 школьных театров) из всех регионов Приволжского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
29-летний житель Мордовии попался на незаконной ловле рыбы
Валерий Лидин принимает участие в форуме «Российская энергетическая неделя»
На улице Урицкого в Пензе произошло ДТП [ВИДЕО]
В Пензе открыт первый амбулаторный онкоцентр
Жительница Городищенского района украла ванну
Пьяный житель Мордовии убил мужчину на глазах у его отца
Восемь районов Пензенской области получили новые школьные автобусы
Иван Белозерцев встретился с представителями «Содружества клубов любителей скандинавской ходьбы по-пензенски»
Жительница Пензенской области едва не задушила мужа шнурком от штанов
Петр Тултаев напомнил горожанам о важности общения с родителями
В пензенском Законодательном Собрании обсудят региональный бюджет
В Пензе впервые состоялись региональные соревнования по прыжкам через скакалку
В Пензе изменился режим работы зоопарка
В Пачелмском районе при пожаре погибли сторож коровника и несколько животных
Велогонщица Наталья Афремова из Пензы - призер Кубка Мира
Пензенские аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свеклы