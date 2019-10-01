Жительница Пензенской области едва не задушила мужа шнурком от штанов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-01T13:39:57+03:00

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В августе в деревне Чеботаевка Пензенской области разгорелась семейная драма. В пылу конфликта пьяная женщина выдернула из своих спортивных штанов шнур и без сомнений накинула его на шею своего мужа, который сидел спиной и ее действий не видел, и принялась его душить, крича, что убьет.

Супруг начал сопротивляться. Ему удалось ослабить хватку, шнур выскользнул из рук нападавшей, и мужчина выгнал ее из дома. Женщина на этом не успокоилась, взяла ведро и разбила окна в кухне, а после устроенного дебоша ушла спать к соседям.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, на суде злоумышленница признала свою вину и рассказала, что ее агрессия была спровоцирована обидой на мужа из-за ссоры между ними. Он ее поругал за то, что она ушла из реабилитационного центра, так и не завершив курс лечения от алкоголизма. Суд приговорил женщину к 180 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU