Жительница Пензенской области едва не задушила мужа шнурком от штанов
В августе в деревне Чеботаевка Пензенской области разгорелась семейная драма. В пылу конфликта пьяная женщина выдернула из своих спортивных штанов шнур и без сомнений накинула его на шею своего мужа, который сидел спиной и ее действий не видел, и принялась его душить, крича, что убьет.
Супруг начал сопротивляться. Ему удалось ослабить хватку, шнур выскользнул из рук нападавшей, и мужчина выгнал ее из дома. Женщина на этом не успокоилась, взяла ведро и разбила окна в кухне, а после устроенного дебоша ушла спать к соседям.
По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, на суде злоумышленница признала свою вину и рассказала, что ее агрессия была спровоцирована обидой на мужа из-за ссоры между ними. Он ее поругал за то, что она ушла из реабилитационного центра, так и не завершив курс лечения от алкоголизма. Суд приговорил женщину к 180 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU