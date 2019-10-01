В пензенском Законодательном Собрании обсудят региональный бюджет

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-01T13:13:56+03:00

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До 1 ноября на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поступит проект бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

В настоящее время работа над главным финансовым документом ведется специалистами исполнительных органов власти Пензенской области.

- Наша задача сохранить социальную направленность бюджета, обеспечить выполнение обязательств перед работниками бюджетной сферы и рядом категорий граждан. Это касается медицины, образования, культуры, поддержки старшего поколения, многодетных семей, педагогов и врачей. Все предложения будут тщательно проработаны к моменту вынесения на сессию,- отметил Валерий Лидин.

Бюджет будет принят до конца декабря. Подходы и принципы формирования главного финансового документа региона будут обсуждены в рамках публичных слушаний, которые планируется провести в ноябре на базе Законодательного Собрания Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU