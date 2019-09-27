В Пензе пройдет ярмарка «Дары осени»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-27T15:50:55+03:00

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Как сообщает пресс-служба Администрации Пензы, в ярмарке примут участие крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели из разных районов области. Посетителям предложат разнообразные товары: от овощей, саженцев, хлебобулочных и кондитерских изделий, до молочной и кисломолочной продукции, яйц, колбасных изделий и другая продукция. Мероприятие будет работать с 8:00 до 15:00.

Также завтра сезонная ярмарка откроется на улице Попова 4б напротив торгового центра «Велес». Тут посетители смогут приобрести продукцию товаропроизводителей Шемышейского, Мокшанского, Каменского, Пензенского, Бессоновского, Колышлейского, Лопатинского и других районов.

Данная ярмарка будет работать каждые выходные с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU