В Пензе изменилась схема движения двух маршруток

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-27T14:16:30+03:00

Это было сделано на период реконструкции Бакунинского моста из-за обращений жителей и предприятий-перевозчиков

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С сегодняшнего дня маршрутки №80 и 88т будут ездить по другим дорогам:

- № 80 от остановки «Сбербанк» направится по следующим улицам: Суворова – Володарского – Бакунина – Чехова – Суворова и далее по маршруту;

- № 88т от остановки «Автоколонна №1546» поедет по следующим улицам: Измайлова – Автономная – Парковая - Тарханова - Горбатов Переулок - Ерик – Злобина – Сердобская – Тухачевского – Баумана и далее по маршруту в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU