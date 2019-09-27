В Пензе изменилась схема движения двух маршруток
Это было сделано на период реконструкции Бакунинского моста из-за обращений жителей и предприятий-перевозчиков
Изменить размер текста:
С сегодняшнего дня маршрутки №80 и 88т будут ездить по другим дорогам:
- № 80 от остановки «Сбербанк» направится по следующим улицам: Суворова – Володарского – Бакунина – Чехова – Суворова и далее по маршруту;
- № 88т от остановки «Автоколонна №1546» поедет по следующим улицам: Измайлова – Автономная – Парковая - Тарханова - Горбатов Переулок - Ерик – Злобина – Сердобская – Тухачевского – Баумана и далее по маршруту в обоих направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU