2019-09-26T18:11:35+03:00
Происшествия

Житель Кузнецка расплачивался чужой картой в магазинах и кафе

В содеянном мужчина уже признался
Алина МЯСИНА
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35-летняя жительница Кузнецка пришла в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что не заметила, как потеряла свою банковскую карту, а после обнаружила, что с нее пропало больше четырех тысяч рублей.

Полиция выяснила, что картой расплачивались в кафе на улице Победы и в магазинах на улицах Белинского и Тухачевского. Из-за того, что покупки оплачивались бесконтактным способом, а их стоимость не превышала тысячу рублей, пин-код грабителю не потребовался.

В ходе розыска удалось установить причастность к краже 57-летнего жителя Кузнецка, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка. Злоумышленнику грозит срок до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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