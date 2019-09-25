2019-09-25T15:18:23+03:00
Здоровье

Врач-фтизиатр Башмаковской больницы получила служебное жилье

Квартира сможет может перейти в собственность специалиста через десять лет
Алина МЯСИНА
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Врач Башмаковской районной больницы Яна Никифорова получила ключи от ее собственной квартиры. Пока жилплощадь находится в муниципальном фонде и передана по договору, как служебное помещение. После десяти лет работы семья сможет оформить квартиру в собственность.

Врачом в Башмаковской больнице Яна Никифорова работает уже третий год.

- Это мое второе место работы, но я не жалею, что переехала из города. Доверие пациентов для меня - главная награда. А теперь еще и жилье отдельное. Дом хороший, рядом детский садик, куда мы водим ребенка, - отметила врач-фтизиатар.

Сегодня в Пензенской области не хватает 504 врачей-специалистов. Чтобы решить проблемы с кадрами, нужно помогать специалистам, оказывать меры социальной поддержки, в том числе и обеспечивать жильем.

- Решение жилищного вопроса - важная часть жизни человека и любого специалиста. Особенно, если он едет на новое место работы, - говорит главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, с текущего года в регионе реализуется программа «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», на реализацию которого было выделено более 50 миллионов рублей из бюджета области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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