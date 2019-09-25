Сотрудники ДПС Мордовии теперь работают с мобильными измерителями скорости

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-25T13:25:19+03:00

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Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовии, ситуация с аварийностью на дорогах по-прежнему нестабильна. За последние восемь месяцев вне городов и населенных пунктов зарегистрировано 198 дорожно-транспортных происшествий, в которых 49 человек погибли и 314 получили ранения различной степени тяжести. Это - шестьдесят процентов от всех погибших в ДТП на территории Республики Мордовия. Главной причиной большинства аварий со смертельным исходом является нарушение скоростного режима.

Теперь наряды ДПС республики при несении службы будут применять мобильные измерители скорости автомобилей «БИНАР». В режиме «радар» прибор не только измеряет скорость движения, но и может сфотографировать и заснять на видео факт нарушения правил дорожного движения. На мобильные комплексы установлено программное обеспечение, которое исключает ручное удаление записей. Все зафиксированное будет храниться на памяти прибора, а потом - копироваться на электронный носитель.

ИСТОЧНИК KP.RU