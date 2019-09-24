Светофор на Большой Арбековской улице в Пензе появится до конца октября

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-24T16:04:10+03:00

Максим Иванкин сообщил о том, что уже сформирован список дорог, которым предстоит ремонт в будущем году. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

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В ее рамках в этом году отремонтируют 108,6 км автомобильных дорог - это 156 объектов улично-дорожной сети города.

- Почти 35 миллионов рублей распределим на ремонт других объектов, а именно: на улицы Максима Горького, Чапаева, тротуар по улице Белинского - и установку светофора на улице Большой Арбековской. Работы на этих участках закончат до 20 октября, – подчеркнул руководитель ведомства.

Уже сформирован список автомобильных дорог, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта в следующем году.

- Сейчас мы составляем проектно-сметную документацию по тем лимитам, которые до нас довели. Торги будут объявлены в ноябре-декабре текущего года, - заключил Максим Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU