2019-09-24T10:11:27+03:00
Недвижимость

Отопление домов Пензы: холодно, теплее, теплее…

В цифрах про отопительный сезон в городе
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И.о. главы Пензы Сергей Волков заслушал отчеты о ходе отопительного сезона. Фото пресс-службы администрации города.И.о. главы Пензы Сергей Волков заслушал отчеты о ходе отопительного сезона. Фото пресс-службы администрации города.
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По состоянию на 18.00 понедельника 23 сентября тепло поступает в 69 школ и 94 детских сада, что составляет 75% всех учреждений образования. К отоплению подключено 1183 многоквартирных дома, это 46% от общего числа домов с централизованным отоплением. Тепло подается в жилые дома микрорайонов ГПЗ, Западная Поляна, улиц Суворова, Коммунистической, Красной, Ватутина, Российской, Воронова, Кижеватова, Окружной и ряда других, отмечает пресс-служба администрации города.

Представители теплоснабжающих организаций доложили на очередном совещании в администрации города о предпринятых мерах и проблемных ситуациях по подведомственным котельным и ЦТП. На совещании дано поручение: во вторник подготовить детальное расписание включения отопления по всем оставшимся МКД, с указанием конкретных сроков подачи тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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