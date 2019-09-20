В Мордовии раскрыли преступление четырехлетней давности

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-20T17:06:43+03:00

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В августе этого года сотрудники полиции Мордовии задержали ранее судимого 33-летнего жителя села Большая Елховка. Мужчина попался на краже в магазине: схватил товар с прилавка и бросился на выход, брызнув в лицо продавщице из перцового баллончика. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования удалось установить причастность нарушителя к еще одному преступлению, совершенному в Саранске четыре года назад. Тогда неизвестный в маске зашел в магазин на проспекте 60 лет Октября и, угрожая ножом, потребовал деньги у продавца. Перепуганная женщина-кассир отдала ему около тринадцати тысяч рублей. В ходе поисков вора полицейские проверили более 500 человек, но оперативные действия не увенчались успехом.

Эксперты сверили ДНК обоих нарушителей, и результата теста совпали.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, злоумышленник заключен под стражу. Стражи порядка проверяют его на иные совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU