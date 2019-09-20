В микрорайоне Заря пройдут соревнования по картингу среди учащихся
Завтра в 10:30 на автомобильной стоянке на улице Новосёлова состоится открытие областных соревнований по картингу.
По данным пресс-службы Министерства образования Пензенской области, состязания пройдут как лично-командные, а спортсмены будут выступать в семи классах картов: «Национальный-Ю»; «Национальный»; «Пионер»; «Кадет»; «Хонда пионер; «Хонда кадет»; «Супер мини».
Участниками станут команды из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского района. Победившие команды будут награждены кубками и дипломами оргкомитета, а самим спортсменам вручат медали.
Организаторы соревнований - Министерство образования Пензенской области, областной Центр развития творчества детей и юношества, Дворец детского (юношеского) творчества города Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU