2019-09-20T15:42:50+03:00
Спорт

В микрорайоне Заря пройдут соревнования по картингу среди учащихся

Состязания состоятся в рамках Марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!»
Алина МЯСИНА
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Завтра в 10:30 на автомобильной стоянке на улице Новосёлова состоится открытие областных соревнований по картингу.

По данным пресс-службы Министерства образования Пензенской области, состязания пройдут как лично-командные, а спортсмены будут выступать в семи классах картов: «Национальный-Ю»; «Национальный»; «Пионер»; «Кадет»; «Хонда пионер; «Хонда кадет»; «Супер мини».

Участниками станут команды из Пензы, Заречного, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского района. Победившие команды будут награждены кубками и дипломами оргкомитета, а самим спортсменам вручат медали.

Организаторы соревнований - Министерство образования Пензенской области, областной Центр развития творчества детей и юношества, Дворец детского (юношеского) творчества города Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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