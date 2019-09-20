2019-09-20T15:06:02+03:00
Происшествия

В Мордовии конфликт в бане закончился госпитализацией одного из участников

Пострадавшего избили стеклянной бутылкой
Алина МЯСИНА
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Врачи одной из республиканских больниц сообщили полиции о том, что в учреждение поступил 35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Полиции удалось восстановить картину произошедшего. Посетители бани, ранее незнакомые, повздорили, и для выяснения отношений вышли на улицу. Там пострадавшего избили стеклянной бутылкой и кулаками.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, злоумышленниками оказались двое безработных, 29-летний и 27-летний жители Саранска, ранее один из которых уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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