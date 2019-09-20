Не забудьте передать показания счетчика электроэнергии до 25 сентября
В июле 2019 года законодательно утверждено использование для расчета платы показаний, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца. Чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 25 числа ежемесячно. С 26 числа энергосбытовая компания начинает формирование счетов на основе полученных данных.
При отсутствии показаний расчет платы за электроэнергию первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а по истечении данного срока - по нормативу. Зачастую указанные величины превышают реальный объем потребления и влекут за собой дополнительные расходы.
Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым удобным способом:
- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;
- в «Личном кабинете»;
- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android);
- через Контактный центр по номеру (8412) 98-78-48.
Обращаем внимание, что с начала августа 2019 года в Контактном центре компании появилась возможность передачи показаний прибора учета электроэнергии при помощи голосового распознавания. Теперь, позвонив по телефону 98-78-48, потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и устно ввести новые показания. Вместе с тем, в Контактном центре продолжает действовать и привычная система ввода показаний путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.
Прием показаний также осуществляется специалистами компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».
ИСТОЧНИК KP.RU