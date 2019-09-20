2019-09-20T14:51:47+03:00
Недвижимость

Не забудьте передать показания счетчика электроэнергии до 25 сентября

ООО «ТНС энерго Пенза» информирует потребителей об изменении сроков передачи показаний приборов учета электроэнергии
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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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В июле 2019 года законодательно утверждено использование для расчета платы показаний, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца. Чтобы быть уверенным, что ваши показания будут приняты к расчету, необходимо передавать их в срок до 25 числа ежемесячно. С 26 числа энергосбытовая компания начинает формирование счетов на основе полученных данных.

При отсутствии показаний расчет платы за электроэнергию первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а по истечении данного срока - по нормативу. Зачастую указанные величины превышают реальный объем потребления и влекут за собой дополнительные расходы.

Передать показания приборов учета электроэнергии можно любым удобным способом:

- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android);

- через Контактный центр по номеру (8412) 98-78-48.

Обращаем внимание, что с начала августа 2019 года в Контактном центре компании появилась возможность передачи показаний прибора учета электроэнергии при помощи голосового распознавания. Теперь, позвонив по телефону 98-78-48, потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и устно ввести новые показания. Вместе с тем, в Контактном центре продолжает действовать и привычная система ввода показаний путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

Прием показаний также осуществляется специалистами компании во всех Центрах обслуживания клиентов и районных службах сбыта ООО «ТНС энерго Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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