2019-09-20T13:40:46+03:00
Происшествия

37-летний житель Мордовии ударил знакомого топором

А после, осознав, что натворил, отвез раненого до больницы и скрылся
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Рузаевского района позвонил врач межрайонной больницы, который сообщил, что к ним попал 27-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Плицейский задержали знакомого пострадавшего.

Удалось выяснить, что ранее трое жителей Рузаевки распивали алкоголь в гараже одного из них. Возникла ссора между двумя мужчинами. Один из участников конфликта схватился за топор и лезвием ударил второго по голове. Поняв, что натворил, нападавший, одолжив автомобиль третьего участника застолья, отвез знакомого в больницу и уехал.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовия, суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр культурного развития «На Ленинградской» откроется в следующем году
В микрорайоне Заря пройдут соревнования по картингу среди учащихся
В Пензу привезли часть Никольской коллекции стекла и хрусталя
В Мордовии конфликт в бане закончился госпитализацией одного из участников
Не забудьте передать показания счетчика электроэнергии до 25 сентября
Бухгалтер саранской школы присвоила более 500 тысяч рублей
44 жителей Пензенской области получили звание «Почетный донор России»
Перспективы развития аэропорта Саранска
Дороги Пензенской области: реконструкция, новые развязки
В Пензе состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии»
Мордовия продолжает сокращать государственный долг
Полиция Мордовии разыскивает 38-летнюю Татьяну Дуванову
В Пензе стартовали городские соревнования по регби
В Мордовии за хранение наркотиков задержан безработный мужчина
В Никольском районе подрядчик сорвал сроки ремонта местной школы
70-летнюю жительницу Пензы обманули при продаже коровы
В субботу в Пензе изменится схема движения общественного транспорта
Рузаевские школы подключат к высокоскоростному интернету