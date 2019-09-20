37-летний житель Мордовии ударил знакомого топором

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-20T13:40:46+03:00

А после, осознав, что натворил, отвез раненого до больницы и скрылся

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В полицию Рузаевского района позвонил врач межрайонной больницы, который сообщил, что к ним попал 27-летний мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Плицейский задержали знакомого пострадавшего.

Удалось выяснить, что ранее трое жителей Рузаевки распивали алкоголь в гараже одного из них. Возникла ссора между двумя мужчинами. Один из участников конфликта схватился за топор и лезвием ударил второго по голове. Поняв, что натворил, нападавший, одолжив автомобиль третьего участника застолья, отвез знакомого в больницу и уехал.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовия, суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU