2019-09-20T13:29:35+03:00
Происшествия

Бухгалтер саранской школы присвоила более 500 тысяч рублей

Воровать средства из бюджета ей помогали фиктивные ведомости
Алина МЯСИНА
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В Саранске бухгалтер одной из общеобразовательных школ с 2016 года неоднократно присваивала себе деньги из бюджета, украв за несколько лет в общем 543 тысячи рублей.

Стражи порядка выяснили, что женщина, используя свое служебное положение, каждый месяц изготавливала фиктивные ведомости для своей зарплаты. В них она значительно завышала свой оклад. Документы отправлялись в банк, откуда мошеннице перечислялись деньги.

Следственным отделом Саранска возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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