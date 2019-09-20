Бухгалтер саранской школы присвоила более 500 тысяч рублей
Воровать средства из бюджета ей помогали фиктивные ведомости
Изменить размер текста:
В Саранске бухгалтер одной из общеобразовательных школ с 2016 года неоднократно присваивала себе деньги из бюджета, украв за несколько лет в общем 543 тысячи рублей.
Стражи порядка выяснили, что женщина, используя свое служебное положение, каждый месяц изготавливала фиктивные ведомости для своей зарплаты. В них она значительно завышала свой оклад. Документы отправлялись в банк, откуда мошеннице перечислялись деньги.
Следственным отделом Саранска возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU