Мордовия продолжает сокращать государственный долг

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-19T18:15:22+03:00

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Республика Мордовия активно сокращает государственный долг. С начала текущего года его размер уменьшился на 2,8 миллиардов рублей (на 5%) и по состоянию на вчерашний день составил 53,4 миллиардов рублей.

- Сокращение государственного долга республики осуществляется в рамках соглашения с Министерством финансов РФ и в соответствии с Законом РМ о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, - прокомментировал ситуацию заместитель Председателя Правительства-министр финансов Мордовии Алексей Симонов. - Реализуется комплекс мер по оздоровлению государственных финансов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга. Планируется, что к концу 2019 года снижение государственного долга до 51,5 млрд рублей.

По словам Алексея Симонова, сокращение государственного долга обусловлено осуществлением амортизационных выплат по государственным облигациям, погашением задолженности по бюджетным кредитам, а также списанием части долга по государственным гарантиям.

ИСТОЧНИК KP.RU