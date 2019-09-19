Полиция Мордовии разыскивает 38-летнюю Татьяну Дуванову
20 июня этого года она уехала в Химки и перестала выходить на связь с родственниками
Фото предоставлено МВД по РМ
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Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины. Была одета: футболка темно-зеленого цвета, джинсы синего цвета.
Если вам, что-либо известно о местонахождении Татьяны Дувановой, просим сообщить эту информацию по телефонам: 8 (83458) 2-51-02, 38-59-28, 89271983411 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU