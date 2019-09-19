2019-09-19T18:04:49+03:00
Спорт

В Пензе стартовали городские соревнования по регби

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Алина МЯСИНА
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На стадионе «Запрудный» состоялось открытое первенство Пензы по регби. В первый день соревнований принимали участие четыре команды. Между командами «Маури» и «Драконы» составил 34:7, а между «Центр» и «Арбековские тигры» - 41:7.

Дальнейшие игры первенства города пройдут еще на трех стадионах. В них примут участие спортсмены четырёх возрастных категорий. Играть в регби будут по круговой системе с неограниченным количеством замен.

РАСПИСАНИЕ ИГР:

20 сентября – стадион «Пенза» (ул. Гагарина, 1а);

22 сентября – стадион «Труд» (г. Каменка, ул. Чернышевского, 25);

25 сентября – стадион «Запрудный» (ул. Ладожская, 137д).

ИСТОЧНИК KP.RU

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