В Мордовии за хранение наркотиков задержан безработный мужчина

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-19T18:02:07+03:00

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В полицию Мордовии поступила информация, что местный житель 1983-го года рождения хранит у себя наркотики. Ночью в селе Большая Елховка мужчину задержали стражи порядка. При досмотре у него обнаружили и изъяли синтетический наркотик весом 0,31 грамм. Полицейским он сказал, что приобрел вещество через Интернет » для личного употребления.

По сообщению пресс-службы МВД по Республике Мордовии, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU