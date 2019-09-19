В Никольском районе подрядчик сорвал сроки ремонта местной школы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-19T17:56:42+03:00

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Строительная компания должна была сделать капитальный ремонт двух этажей в школе №3 Никольского района. За это организации заплатили почти пять миллионов рублей.

По контракту ремонт должен был закончится 15 июля этого года, но в августе при проверке школы прокуратурой, выяснилось, что строители не выполнили почти половину работы.

Директор школы направил подрядчику пять претензионных писем, но ситуация так и не изменилась. Прокурор Никольского района в связи с возможным срывом учебного процесса объявил генеральному директору строительной компании предостережение о недопустимости нарушения закона и также внес представление о его устранении.

По данным пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, подрядчик нанял больше работников, закупил необходимые строительные материалы и завершил ремонт к началу нового учебного года. Прораб был привлечен к дисциплинарной ответственности .

Сейчас школа готовит требования к подрядчику об уплате пени за нарушение сроков исполнения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU