70-летнюю жительницу Пензы обманули при продаже коровы

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-19T17:50:15+03:00

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В пензенскую полицию обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Стражам порядка она рассказала, что ранее ее дочь по ее просьбе разместила на одном из сайтов объявлений информацию о продаже коровы за 100 тысяч рублей.

Спустя время женщине позвонила незнакомка. Она сказала, что готова купить животное и может внести предоплату прямо сейчас, но для этого нужно будет дойти до ближайшего банкомата и выполнить несколько простых действий.

Пенсионерка послушалась и собственноручно, следуя инструкциям мошенницы, но не понимая, что именно она делает, перевела ей 58 тысяч рублей. Сотрудникам полиции пострадавшая сказала, что знала о таких способах обмана.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, полицейские устанавливают лица причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU