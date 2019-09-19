2019-09-19T17:34:59+03:00
Общество

В субботу в Пензе изменится схема движения общественного транспорта

Это связано с проведением «Кросса нации»
Алина МЯСИНА
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В субботу с 9:20 до 13:00 пензенский общественный транспорт будет двигаться со следующими изменениями:

- маршрутка № 5 с улицы Лермонтова направится по улицам Ленинградской - Мира (до остановки «ул. Мира») и далее в обратном направлении;

- маршрутка № 77 с улицы 8 Марта поедет по улицам Бекешской - Пушкина - Зои Космодемьянской - Захарова - Мира - Ленинградской и далее по маршруту;

- маршрутка № 30 с улицы 8 Марта будет направлена по улицам: Бекешская - Пушкина - Зои Космодемьянской - Захарова - Мира - Ленинградская и далее по маршруту в обоих направлениях.

- маршрутки № 1, 9М, 93 будут следовать до остановки «ул. Мира»;

- маршрутка № 33 проследует до перекрестка улиц Окружная и Энгельса;

- маршрутка № 10 доедет лишь до ул. Островского, 170;

- движение троллейбусов маршрута № 8 будет приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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