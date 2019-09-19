В субботу в Пензе изменится схема движения общественного транспорта
В субботу с 9:20 до 13:00 пензенский общественный транспорт будет двигаться со следующими изменениями:
- маршрутка № 5 с улицы Лермонтова направится по улицам Ленинградской - Мира (до остановки «ул. Мира») и далее в обратном направлении;
- маршрутка № 77 с улицы 8 Марта поедет по улицам Бекешской - Пушкина - Зои Космодемьянской - Захарова - Мира - Ленинградской и далее по маршруту;
- маршрутка № 30 с улицы 8 Марта будет направлена по улицам: Бекешская - Пушкина - Зои Космодемьянской - Захарова - Мира - Ленинградская и далее по маршруту в обоих направлениях.
- маршрутки № 1, 9М, 93 будут следовать до остановки «ул. Мира»;
- маршрутка № 33 проследует до перекрестка улиц Окружная и Энгельса;
- маршрутка № 10 доедет лишь до ул. Островского, 170;
- движение троллейбусов маршрута № 8 будет приостановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU